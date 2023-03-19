О сроках — ни слова. В ООН подтвердили продление зернового соглашения

19 марта, 02:19
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Украинское зерно продолжат экспортировать (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Украинское зерно продолжат экспортировать (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Пресс-служба Организации Объединенных Наций подтвердила, что соглашение по экспорту украинского зерна было продлено в субботу, 18 марта.

"Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022, была продолжена. Инициатива позволяет облегчить безопасное судоходство для экспорта зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, включая аммиак, из некоторых украинских морских портов", — сообщили в ООН.

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В то же время, в организации не проинформировали, на какой именно срок было продлено соглашение. В ООН лишь подчеркнули, что с начала действия соглашения около 25 миллионов тонн агропродукции было доставлено в 45 стран мира.

На продление соглашения уже положительно отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.

«В рамках Черноморской зерновой инициативы с августа было экспортировано более 24 миллионов тонн продовольствия. Рады видеть, что эта жизненно важная инициатива продлена еще на 120 дней, чтобы украинское зерно продолжало поступать к потребителям во всем мире», — заявила Бринк.

https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1637177446859517952
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18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении Черноморской зерновой инициативы еще на 120 дней. Также продолжение действия зернового соглашения подтвердил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Россия заявляла, что продление зерновой сделки возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от «прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ООН Зерно Продовольствие Война в Украине Бриджит Бринк Война России против Украины Продовольственный кризис зерновое соглашение

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