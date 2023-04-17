Генсек ООН призвал наказать виновных в гибели своих коллег в Судане

17 апреля, 02:52
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Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Feisal Omar)

Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Feisal Omar)

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал наказать людей, виновных в гибели его коллег во время боевых действий в Судане.

"Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - заявил генсек ООН.

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https://twitter.com/antonioguterres/status/1647679219911073793

Ранее сообщалось, что в Судане во время столкновений между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF) погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы (WFP) при ООН, еще двое были ранены.

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15 апреля в Судане произошли столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Конфликт разгорелся после нескольких дней напряженности.

Силы быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт в столице Судана Хартуме, а также аэродромы в северном городе Мерове и в Эль-Обейде.

Свидетели говорят, что видели бронетехнику на улицах и слышали грохот тяжелого вооружения. Сообщали об «ожесточенных боях» у президентского дворца и штаб-квартиры армии. В небе зафиксировали истребители, предположительно атакующие цели, связанные с RSF.

Армия заявила, что RSF пытались атаковать ее войска на нескольких позициях, однако Силы быстрого реагирования говорят, что одну из их баз атаковали раньше. Конфронтация может значительно усугубить ситуацию с безопасностью в стране, которая уже столкнулась с экономическим кризисом и вспышками насилия.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о распределении власти, заключенному после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода к гражданскому правлению RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться, в какой срок это должно произойти. Споры переросли в вооруженную борьбу.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ООН Судан Антониу Гутерреш

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