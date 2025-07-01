«Может поставить под угрозу их жизнь». В ООН обеспокоены публикацией видео с военнопленными в Украине
Военнопленные наемники, которые воевали в российских войсках (Фото: скриншот видео / Media Center Ukraine — Ukrinform / YouTube)
Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность из-за публикации видео российских пленных, которых удерживают в Украине.
В докладе главы управления ООН отметили, что речь идет о материалах с солдатами из Китая и КНДР, которые участвовали в войне против Украины.
В ООН заявили, что обнаружили много случаев, когда фото и видео пленных были обнародованы, в частности в украинских СМИ и других ресурсах.
«Международное гуманитарное право защищает военнопленных от публичного любопытства, что включает обнародование изображений военнопленных, записей допросов и любых других частных данных», — говорится в докладе.
Там также отмечается, что разоблачение пленных «может поставить под угрозу их жизнь после возвращения в свои страны или негативно повлиять на их семьи».
В документе также говорится, что по меньшей мере пятеро таких пленных признали, что опасаются пыток или заключения в случае возвращения домой.
27 июня сообщалось, что украинские военные взяли в плен еще одного гражданина Китая, который отправился на войну РФ против Украины. Он воевал в составе 102 полка 150 дивизии российской армии.
На видео, обнародованном в проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Хочу жить, отмечалось, что пленный — гражданин Китая Ван Ву (позывной Сабля), 25 августа 2000 года рождения.
Сообщалось, что ему, как и большинству российских наемников, обещали работу в тылу, но после подготовки вместе с другими фигурантами видео сразу бросили на передовую под Торецк.