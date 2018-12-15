В ООН обеспокоены планами Косово создать регулярную армию Сегодня, 02:16 19 Цей матеріал також доступний українською Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сообщениями о том, что руководство Косово заявило о желании создать регулярную армию.

"Резолюция 1244 от 1999 года СБ обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия по безопасности - сил для Косово (СДК), на которые возложена ответственность за обеспечение безопасной обстановки в Косово", - заявил генсек ООН.

Гутерреш призвал Сербию и Косово не останавливать диалог при содействии Европейского союза.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич попросил созвать Совбез ООН из-за ситуации в Косово.

Ранее советник сербского президента Александра Вучича Никола Селакович заявил, что Сербии следует послать войска в Косово или объявить его оккупированной территорией.

Напомним, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за решения парламента Косово и заявил, что Альянс должен будет пересмотреть уровень взаимодействия с силовыми структурами страны.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна намерена добиться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за решения непризнанного Косово создать регулярную армию.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.