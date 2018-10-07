В омской колонии заключенные устроили бунт: 20 пострадавших

Правоохранители возле омской колонии, в которой произошел бунт

В результате драки между двумя группами заключенных в омской колонии №6 (Россия) пострадали 20 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника руководителя следственного управления по Омской области Ларисы Болдиновой.

Драка между двумя группами заключенных произошла в субботу, 6 октября. Российские правоохранители провели спецоперацию для стабилизации обстановки. Зачинщики изолированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Региональная прокуратура проводит проверку после инцидента.

Как сообщает Управление фидеральной службы исполнения наказаний, причиной конфликта стали незаконные требования группы осужденных (предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания).

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