Второй за день. В российском Омске возник крупный пожар на складе с пластиком

26 марта, 05:12
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Пожар в Омске (Фото:МЧС России)

Пожар в Омске (Фото:МЧС России)

В российском Омске ночью, 26 марта, возник крупный пожар на складе с пластиком на площади более 3,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщили в МЧС России.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. По данным МЧС РФ, пожар удалось локализовать. К тушению складского предприятия привлечены 65 человек и 16 единиц техники.

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Перед этим в субботу, 25 марта, в Воскресенске Московской области РФ вспыхнул пожар на металлургическом заводе Фрегат. Пожару присвоен «второй» уровень сложности.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Омск Пожар

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