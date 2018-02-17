В олимпийской медиа-деревне в Пхенчхане найден мертвым корейский журналист

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Корейские правоохранительные органы выясняют причину смерти журналиста

Корейские правоохранительные органы выясняют причину смерти журналиста

В Пхенчхане, в медиа-деревне, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры-2018 сотрудники СМИ, обнаружен мертвым корейский журналист, передает Yonhap со ссылкой на полицию.

Как отмечается, тело мужчины обнаружил сосед по комнате. Умершему было 55 лет и его фамилия Ким. По словам коллег переводчика, накануне в пятницу, 16 февраля, он жаловался на боли в груди.

В полиции отметили, что во время Игр Ким занимался переводом для японской прессы.

Корейские правоохранительные органы выясняют причину его смерти.

Ранее сообщалось, что радиоведущий потерял работу из-за пошлого комплимента 17-летней олимпийской чемпионке.

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