Грузовик с нацистским флагом врезался в ограждение Белого дома 23 мая, 18:07 Грузовик, который врезался в ограждение Белого дома (Фото:REUTERS/Nathan Howard)

В Вашингтоне 22 мая грузовик с нацистским флагом врезался в шлагбаум возле Белого дома. Полиция предъявила водителю обвинения, в том числе в угрозе убийства президента США или причинения ему вреда.

Об этом сообщают New York Times и Guardian.

По словам очевидцев, водитель несколько раз врезался в ограждение недалеко от Белого дома. В Секретной службе предполагают, что он сделал это намеренно. Ни представители Белого дома, ни охранники в результате инцидента не пострадали.

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После ДТП правоохранители перекрыли улицы вокруг Белого дома и обыскали грузовик, однако не обнаружили в нем ничего опасного. Но нашли флаг со свастикой, который использовал режим нацистской Германии.

Водителя уже арестовали. Правоохранители предъявили ему обвинения в угрозе убить, похитить или нанести вред президенту, вице-президенту США или членам их семей, а также в демонстрации нацистской символики.

В тот вечер президент США Джо Байден встречался в Белом доме со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Но был ли Байден там именно в момент аварии, неизвестно.