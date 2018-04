В офисе YouTube произошел бытовой конфликт - СМИ

Американское издание ABC сообщает, что в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии произошел бытовой конфликт.

В полиции сообщили, что не связывают стрельбу с терроризмом.

"Два источника в федеральных правоохранительных органах сказали ABC, что в данный момент инцидент в штаб-квартире YouTube выглядит как результат бытового конфликта. Они сказали, что инцидент не похож на террористический акт", - сообщает издание.

LATEST: Two federal law-enforcement officials tell @ABC News that early indications point to the YouTube HQ shooting being the result of a domestic situation. They say the incident does not appear to be terror-related. https://t.co/LvLNtAhnRP