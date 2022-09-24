В одной из российских деревень мобилизовали всех мужчин — СМИ
21 сентября в России объявили частичную мобилизацию (Фото:ГУР)
В деревне Тюменево Кемеровской области России призвали в армию всех мужчин, сообщает Новая газета. Европа со ссылкой на информированного собеседника.
По его словам, были мобилизованы 59 человек.
«Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат», — рассказал собеседник издания.
При этом он добавил, что в соседних селах наблюдается похожая ситуация.
21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию в РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек. После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны во избежание участия в войне в Украине. В ряде городов РФ прошли протесты.
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