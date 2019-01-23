В одном из самых загруженных аэропортов США приостанавливали полеты из-за дронов 23 января, 08:06 441 Цей матеріал також доступний українською EPA Работа аэропорта Нью-Джерси была приостановлена из-за полетов беспилотников EPA

В международном аэропорту Ньюарк в американском Нью-Джерси приостанавливали полеты из-за беспилотников, которые были замечены возле частного аэропорта Тетерборо.

Как заявил представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, дроны пролетели на высоте 3500 футов (около 1 км) над аэропортом, сообщает CNN.

Информацию о дронах передали в правоохранительные органы.



Вскоре после инцидента работа аэропорта восстановилась. В сообщении Ньюарк в Twitter говорится, что сотрудники аэропорта совместно с FAA и другими ведомствами участвуют в расследовании инцидента.

Международный аэропорт Ньюарк Либерти - на десятом месте среди самых загруженных аэропортов США в целом и на пятом по показателю объёма международных авиаперевозок.



Напомним, в декабре 2018 года несколько беспилотников кружили недалеко от британского аэропорта Гатвик больше суток, из-за чего были отменены сотни рейсов.

В Скотланд-Ярде назвали эти запуски "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта".

