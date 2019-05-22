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В одном из российских городов решили не строить храм после массовых протестов

Вчера, 23:23
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В одном из российских городов решили не строить храм после массовых протестов - фото

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В Екатеринбурге начались массовые протесты против планов построить собор

В российской Свердловской области власти решили отказаться от строительства храма в сквере в Екатеринбурге после массовых протестов.

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

«Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга», — написал он.

По его словам, они «прошли этот конфликт, он исчерпан».

«Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — заявил он.

Куйвашев сослался на опрос, согласно которому 74% жителей Екатеринбурга не хотят храма в сквере. Губернатор пообещал провести новый опрос среди горожан, чтобы выбрать место для строительства храма, но сквера у Театра драмы, из-за которого были протесты, в списке возможных локаций не будет.

13 мая в Екатеринбурге начались массовые протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на месте сквера.

Правоохранители разгоняли митинги у возведенного на месте строительства забора, некоторых участников акций протеста задерживали и арестовывали.

Решение построить собор было принято в сентябре 2018 года, но часть жителей города высказывались против этого.

Инициативная группа подавала заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

Теги:   Храм Екатеринбург Россия

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