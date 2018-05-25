В одном из ресторанов Канады произошел взрыв, 15 человек ранены

В пригороде канадского Торонто Миссиссога произошел взрыв в ресторане.
Как сообщает CNN со ссылкой на сообщения полиции, взрыв произошел в индийском ресторане Bombay Bhel.
В результате взрыва 15 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы с серьезными травмами.
Причина взрыва пока не называется. Информации о взрывных устройствах нет.
Explosion: Multiple people injured following reports of an explosion at Bambay Bhel Restaurant 5035 Hurontario St near Eglinton in Mississauga. pic.twitter.com/1Tb9ODag88— Tony Smyth (@LateNightCam) 25 мая 2018 г.
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