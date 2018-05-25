25 мая 2018, пятница

В одном из ресторанов Канады произошел взрыв, 15 человек ранены

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Взрыв произошел в пригороде Торонто
Фото: @Peel_Paramedics

Взрыв произошел в пригороде Торонто

В пригороде канадского Торонто Миссиссога произошел взрыв в ресторане.

Как сообщает CNN со ссылкой на сообщения полиции, взрыв произошел в индийском ресторане Bombay Bhel.

В результате взрыва 15 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы с серьезными травмами.

Причина взрыва пока не называется. Информации о взрывных устройствах нет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове