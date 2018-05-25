В одном из ресторанов Канады произошел взрыв, 15 человек ранены

В пригороде канадского Торонто Миссиссога произошел взрыв в ресторане.

Как сообщает CNN со ссылкой на сообщения полиции, взрыв произошел в индийском ресторане Bombay Bhel.

В результате взрыва 15 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы с серьезными травмами.

Причина взрыва пока не называется. Информации о взрывных устройствах нет.