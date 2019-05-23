В одном из канадских городов отрезали голову и крест с памятника киевскому князю Владимиру Вчера, 17:34 581 Цей матеріал також доступний українською cbc. ca Монумент был осквернен вандалами ночью cbc. ca

В городе Виннипег, Канада неизвестные отсекли голову и крест на памятнике киевскому князю Владимиру Великому, который стоит возле собора Святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает канадский канал СВС.

Священник Майкл Буячк рассказал, что монумент был осквернен вандалами ночью. Он также добавил, что люди, которые живут в окрестности собора, рассказали, что слышали ночью характерный для металла скрежет.

Постояльцы дома престарелых, который стоит напротив собора, утверждают, что вечером возле памятника разгуливала группа подростков.

Прихожане собора заявили, что инцидент — горе для украинской общины и невосполнимой утратой.

Сейчас полиция разыскивает вандалов и части памятника.



















Напомним, что монумент за деньги украинской общины Виннипега создал скульптор Лео Мол. В 1984 году памятник освятил Папа Римский Иоанн Павел II.