В одном из французских городов ввели штрафы за "чрезмерный" лай собак
Мэр города Фекьер, что на севере Франции издал запрет на чрезмерный лай собак, сообщает ВВС.
Владельцы собак рискуют получить штраф в размере 68 евро за "длительный или повторяющийся лай".
По словам мэра Жана-Пьера Эстиенна, запрет введен в ответ на то, что собаки "лают днем и ночью" и создают "невыносимую ситуацию".
"Наша цель не в том, чтобы запретить собак, и мы не будем штрафовать людей за малейший намек на лай. Город не имеет ничего против собак, но когда вы решаете их заводить, вы должны их дрессировать", - считает Эстиенн.
Согласно указу, нельзя оставлять собак в закрытых помещениях, если рядом нет владельцев, чтобы предотвратить "длительный или повторяющийся лай".
Лающие собаки также должны содержаться внутри, если их поведение "мешает отдыху или расслаблению" кого-нибудь из 1400 жителей городка.
Указ был принят после поданной петиции одного из жителей.
Однако решение раскритиковали защитники животных.
"С таким же успехом вы можете запретить звон церковных колоколов в воскресенье утром. Если у собак есть рты, значит, они могут лаять", - сказал президент Ассоциации защиты прав животных Стефан Ламар.