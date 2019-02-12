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В одном из французских городов ввели штрафы за "чрезмерный" лай собак

Вчера, 20:18
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Fran__/pixabay.com

Защитники животных раскритиковали решение мэра

Мэр города Фекьер, что на севере Франции издал запрет на чрезмерный лай собак, сообщает ВВС.

Владельцы собак рискуют получить штраф в размере 68 евро за "длительный или повторяющийся лай".

По словам мэра Жана-Пьера Эстиенна, запрет введен в ответ на то, что собаки "лают днем и ночью" и создают "невыносимую ситуацию".

"Наша цель не в том, чтобы запретить собак, и мы не будем штрафовать людей за малейший намек на лай. Город не имеет ничего против собак, но когда вы решаете их заводить, вы должны их дрессировать", - считает Эстиенн.

Согласно указу, нельзя оставлять собак в закрытых помещениях, если рядом нет владельцев, чтобы предотвратить "длительный или повторяющийся лай".

Лающие собаки также должны содержаться внутри, если их поведение "мешает отдыху или расслаблению" кого-нибудь из 1400 жителей городка.

Указ был принят после поданной петиции одного из жителей.

Однако решение раскритиковали защитники животных.

"С таким же успехом вы можете запретить звон церковных колоколов в воскресенье утром. Если у собак есть рты, значит, они могут лаять", - сказал президент Ассоциации защиты прав животных Стефан Ламар.

Теги:   Собаки Франция

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