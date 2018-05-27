27 мая 2018, воскресенье

В одном из аэропортов Лондона "застряли" сотни пассажиров из-за молнии

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Погодное явление повредило систему дозаправки самолетов, из-за чего те не могли взлетать
Фото : Antonia Bevan/Twitter

Погодное явление повредило систему дозаправки самолетов, из-за чего те не могли взлетать

В воскресенье, 27 мая, отправление рейсов из лондонского аэропорта Станстед отложили из-за молнии.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Погодное явление повредило систему дозаправки самолетов, из-за чего те не могли взлетать. Проблему через некоторое время решили и рейсы начали отправлять, однако аэропорт отмечает, что нормализация работы продлится еще некоторое время и задержки рейсов вероятны.

В аэропорту Станстед, который является большим хабом для авиаперевозчиков-лоукостеров, "застряли" сотни пассажиров.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Токио загорелся самолет с пассажирами.

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