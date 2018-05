В одном из аэропортов Лондона "застряли" сотни пассажиров из-за молнии

В воскресенье, 27 мая, отправление рейсов из лондонского аэропорта Станстед отложили из-за молнии.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Погодное явление повредило систему дозаправки самолетов, из-за чего те не могли взлетать. Проблему через некоторое время решили и рейсы начали отправлять, однако аэропорт отмечает, что нормализация работы продлится еще некоторое время и задержки рейсов вероятны.

В аэропорту Станстед, который является большим хабом для авиаперевозчиков-лоукостеров, "застряли" сотни пассажиров.

@STN_Airport @Ryanair #understaffed on a busy day, causing huge #delays at checkin & security. Passengers rushed to board their flights to find that a lightning strike had taken out the fuel system & all flights are delayed. No warnings on dep. boards & you knew it. #Stansted pic.twitter.com/FcJo7z8p6c