В ОБСЕ раскритиковали выборы в Турции из-за "неравных условий"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковала внеочередные выборы в Турции из-за неравных условий для оппозиционных партий во время предвыборной кампании.

По данным наблюдателей ОБСЕ, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и правящая партия пользовались "неоправданными преимуществами" во время предвыборной агитации, в том числе в СМИ.

"Ограничения, которые мы наблюдали в отношении основных свобод, повлияли на выборы. Я надеюсь, что Турция как можно скорее устранит эти нарушения", - подчеркнул глава миссии наблюдателей ОБСЕ в Турции Игнасио Санчес Амор.

Напомним, что 24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил, что Реджеп Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных выборах по итогам обработки 97,7% избирательных бюллетеней.

На выборах в парламент пять политических партий преодолели 10-процентный барьер.