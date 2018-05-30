30 мая 2018, среда

В ОБСЕ раскритиковали СБУ за ложные сведения о смерти Бабченко

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Смерть Аркадия Бабченко была частью масштабной спецоперации

Смерть Аркадия Бабченко была частью масштабной спецоперации

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковала Службу безопасности Украины за введение в заблуждение в связи с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив! Осуждаю решение о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию", - сообщил он в Twitter.

Ранее генеральный секретарь международной правозащитной организации Репортеры без границ Кристоф Делор назвал спецоперацию СБУ "новым шагом в информационной войне".

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.

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