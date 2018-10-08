В ОБСЕ отрегировали на убийство болгарской журналистки

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован убийством болгарской журналистки Виктории Мариновой.

Свое заявление Дезир опубликовал на сайте ОБСЕ.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду тщательно следить за открытым властями расследованием. Я призываю власти к скорейшему установлению и привлечению к ответственности тех, кто это совершил, как и установить, была ли эта атака связана с ее работой", - заявил Дезир.

Напомним, ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.