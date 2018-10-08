08 октября 2018, понедельник

В ОБСЕ отрегировали на убийство болгарской журналистки

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Виктория Маринова была найдена мертвой 7 октября
Фото: Виктория Маринова via Facebook

Виктория Маринова была найдена мертвой 7 октября

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован убийством болгарской журналистки Виктории Мариновой.

Свое заявление Дезир опубликовал на сайте ОБСЕ.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду тщательно следить за открытым властями расследованием. Я призываю власти к скорейшему установлению и привлечению к ответственности тех, кто это совершил, как и установить, была ли эта атака связана с ее работой", - заявил Дезир.

Напомним, ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.

 

 

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