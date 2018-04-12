В образцах из Сирии обнаружили хлорный газ и нервно-паралитическое вещество - СМИ

В биологических образцах пострадавших в результате химического нападения в сирийской Думе обнаружили следы хлорного газа и нервно-паралитического вещества, сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.

По информации издания, американские спецслужбы получили образцы крови и мочи. Их анализы показали положительный результат на боевые отравляющие вещества – хлорный газ и неизвестный нервно-паралитический газ.

Отмечается, что образцы были собраны американской разведкой или спецслужбами союзных стран через госпитали на месте происшествия. Источники заявили, что они "уверены" в разведданных.

Американские чиновники не идентифицировали нервно-паралитический газ как зарин, но отметили, что режим Башара Асада использовало смесь хлора и зарина несколько раз за семь лет войны в Сирии.

США уверены, что сирийское правительство стоит за нападением в Думе, добавили источники NBC News.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.