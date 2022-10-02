Польский журнал поместил на обложку нового номера Путина в образе Гитлера 2 октября, 21:14 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Польское издание Wprost представило новый выпуск. На его обложку попал российский диктатор Владимир Путин, напоминающий образ Адольфа Гитлера.

Соответствующий анонс журнал разместил на своем сайте.

В частности, у Путина на обложке имеются характерные «усы», роль которых играет радиатор отопления.

Издание посвятило диктатору обложку и три статьи о нем и войне в Украине.

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В одной статье говорится, что Путин надеется, что холодные радиаторы обуздают украинцев. Но журналисты сомневаются в том, что россияне, планировавшие захватить Киев за два дня, способны сломить украинцев после семи месяцев войны.

Еще в одном материале говорится об энергетическом шантаже, который устроил кремлевский диктатор для Европы. В статье журналисты отмечают, что, несмотря на надежду РФ, Евросоюз имеет возможность противостоять попыткам Кремля нанести ущерб европейским экономикам и домохозяйствам.

Фото: Wprost

Ранее американский политический журнал Washington Examiner посвятил яркую обложку потенциальной победе Украины над режимом Владимира Путина и будущим перспективам.

На обложке изобразили пострадавшую после всех ужасов войны, но несгибаемую Украину в образе девушки, которая отвоевала право выбирать собственные перспективы и победила Владимира Путина (распластанного у ее ног).