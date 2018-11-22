В обмен на жизнь: организатор теракта на Бостонском марафоне Царнаев хотел пойти на сделку со следствием

Царнаев хотел пойти на сделку со следствием в обмен на жизнь

Один из организаторов теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года Джохар Царнаев, которого приговорили к смертной казни, предлагал прокуратуре свое сотрудничество в обмен на пожизненное заключение.

Как сообщает NBC со ссылкой на судебные документы, Царнаев "предлагал определенные виды сотрудничества и помощи в ходе переговоров о признании вины".

В документах говорится, что сторона обвинения "последовательно отвергала предложения Царнаева". В итоге он вину не признал.

15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена.