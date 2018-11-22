В обмен на жизнь: организатор теракта на Бостонском марафоне Царнаев хотел пойти на сделку со следствием

Один из организаторов теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года Джохар Царнаев, которого приговорили к смертной казни, предлагал прокуратуре свое сотрудничество в обмен на пожизненное заключение.
Как сообщает NBC со ссылкой на судебные документы, Царнаев "предлагал определенные виды сотрудничества и помощи в ходе переговоров о признании вины".
В документах говорится, что сторона обвинения "последовательно отвергала предложения Царнаева". В итоге он вину не признал.
15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.
В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования