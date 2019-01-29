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Аномалия или закономерность

В Нью-Йорке женщина на три дня застряла в лифте частного дома

Сегодня, 10:29
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ABC

Женщина застряла между вторым и третьим этажами

В Нью-Йорке женщина застряла в лифе частного дома на Манхэттене и провела там три ночи.

Как сообщат ABC со ссылкой на спасателей, лифт застрял между вторым и третьи этажами в пятницу. У горничной не было с собой телефона, чтобы позвать на помощь, а хозяева дома уехали на выходные.

Владелец вернулся домой только в понедельник утром. Тогда он вызвал спасателей. Женщину доставили в больницу.

Отмечается, что горничная работает в этом доме около 18 лет. Сейчас ее состояние стабильное.

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Теги:   США Нью-Йорк Лифт

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