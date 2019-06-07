В Нью-Йорке арестовали мужчину, подозреваемого в планировании атаки на Таймс-сквер Вчера, 22:47 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Shannon Stapleton По данным правоохранителей мужчина готовил атаку REUTERS/Shannon Stapleton

Федеральный суд в штате Нью-Йорк отправил под стражу мужчину, обвиняемого в попытке незаконно приобрести огнестрельное оружие, которое он собирался использовать для реализации своего плана по нападению на Таймс-сквер.

Об этом сообщает Reuters.

По информации NBC News, имя подозреваемого Ашикуль Алам, ему 22 года, вместе со своей семьей он жил в городе Куинс. Некоторое время он находится под наблюдением нью-йоркской антитеррористической группы ФБР.

Задержание мужчины последовало после того, как в четверг, 6 июня он попытался купить два самозарядных пистолета Glock 19 (9 мм) со снятыми серийными номерами, рассказали сотрудники правоохранительных органов.

На следующий день мужчину арестовал федеральный суд в Бруклине.

Во время допроса силовиков мужчина, по информации местных властей, выразил поддержку организаторам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а также ИГИЛ.

При нападении на Таймс-сквер он, согласно обвинению, также собирался использовать жилет смертника. Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.

В официальных документах говорится, что Алам является гражданином Бангладеш и постоянным жителем США с гринкартой.