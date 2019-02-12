В Нью-Дели в отеле произошел пожар, погибли по меньшей мере девять человек
Вчера, 05:21
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Во вторник утром, 12 февраля, в центре индийской столицы Нью-Дели в здании отеля произошел пожар.
Как сообщает газета The Indian Express, жертвами возгорания стали по меньшей мере девять человек.
По словам начальник пожарной службы Дели Атула Гарги, среди жертв одна женщина и ребенок, которые пытались спастись от огня, выпрыгнув из окна.
Он отметил, что число погибших может возрасти.
Пожар произошел на территории отеля Arpit Palace.