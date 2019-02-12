В Нью-Дели в отеле произошел пожар, погибли по меньшей мере девять человек Вчера, 05:21 309 Цей матеріал також доступний українською indianexpress.com Пожар произошел на территории отеля Arpit Palace indianexpress.com

Во вторник утром, 12 февраля, в центре индийской столицы Нью-Дели в здании отеля произошел пожар.

Как сообщает газета The Indian Express, жертвами возгорания стали по меньшей мере девять человек.

По словам начальник пожарной службы Дели Атула Гарги, среди жертв одна женщина и ребенок, которые пытались спастись от огня, выпрыгнув из окна.



Он отметил, что число погибших может возрасти.

Delhi: Fire breaks out in Hotel Arpit Palace in Karol Bagh. Fire tenders rushed to the spot. More details awaited. pic.twitter.com/YH2CZO6u3D — ANI (@ANI) 12 февраля 2019 г.

Пожар произошел на территории отеля Arpit Palace.

