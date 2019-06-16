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В Новой Зеландии столкнулись два самолета: двое погибших

Вчера, 09:44
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В Новой Зеландии столкнулись два самолета: двое погибших - фото

Eli Hill, Wairarapa Times-Age

Причины столкновения неизвестны

В воскресенье, 16 июня, в Новой Зеландии два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе при заходе на посадку, в результате оба пилота погибли.

Авиапроисшествие произошло в районе регионального аэропорта Худ вблизи города Мастертон, передает Reuters.

Один из самолетов перевозил парашютистов. Они были высажены незадолго до того, как самолет столкнулся с тренировочным самолетом. Вертолет, также готовящийся к посадке, сумел избежать столкновения.

Полиция заявила, что после столкновения самолеты загорелись. Воздушные судна упали к югу от аэродрома Худ в окрестностях города Мастертон.

Причины авиакатастрофы расследуются.

Теги:   Новая Зеландия

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