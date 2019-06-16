В Новой Зеландии столкнулись два самолета: двое погибших Вчера, 09:44 Цей матеріал також доступний українською Eli Hill, Wairarapa Times-Age Причины столкновения неизвестны Eli Hill, Wairarapa Times-Age

В воскресенье, 16 июня, в Новой Зеландии два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе при заходе на посадку, в результате оба пилота погибли.

Авиапроисшествие произошло в районе регионального аэропорта Худ вблизи города Мастертон, передает Reuters.

Один из самолетов перевозил парашютистов. Они были высажены незадолго до того, как самолет столкнулся с тренировочным самолетом. Вертолет, также готовящийся к посадке, сумел избежать столкновения.

Полиция заявила, что после столкновения самолеты загорелись. Воздушные судна упали к югу от аэродрома Худ в окрестностях города Мастертон.

Причины авиакатастрофы расследуются.