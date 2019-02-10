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В Новой Зеландии бушуют лесные пожары: тысячи людей эвакуированы

Сегодня, 07:24
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EPA

Пожары называют сильнейшими с 1955 года

Пожарные эвакуировали около трех тысяч человек из окрестностей города Нельсон из-за лесных пожаров в Новой Зеландии.

Об этом сообщает ВВС.

В районах, охваченных пожарами, введено чрезвычайное положение.

Сообщается, что лесные пожары начались шесть дней назад. Власти страны уже называют их сильнейшими с 1955 года.  

Кроме того, в воскресенье, 10 февраля, ожидается сильный ветер, что может поспособствовать еще более угрожающему распространению огня. 

Теги:   Лесные пожары Новая Зеландия

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