Возле Москвы обнаружили обломки беспилотника с надписью «Слава Украине» — росСМИ
Якобы части уничтоженного беспилотника (Фото:via Baza / Telegram)
Во вторник, 28 марта, возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью «Слава Украине», сообщают российские пропагандисты.
По информации Telegram-канала Baza, обломки нашел житель села Свитино когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги. По словам мужчины, обнаружившего беспилотник, у него крыльях было написано «Слава Украине».
В правоохранительных органах страны-агрессора сообщили, что службы уже работают на месте инцидента.
Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.