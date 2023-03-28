Возле Москвы обнаружили обломки беспилотника с надписью «Слава Украине» — росСМИ

28 марта, 17:20
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Якобы части уничтоженного беспилотника (Фото:via Baza / Telegram)

Якобы части уничтоженного беспилотника (Фото:via Baza / Telegram)

Во вторник, 28 марта, возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью «Слава Украине», сообщают российские пропагандисты.

По информации Telegram-канала Baza, обломки нашел житель села Свитино когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги. По словам мужчины, обнаружившего беспилотник, у него крыльях было написано «Слава Украине».

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В правоохранительных органах страны-агрессора сообщили, что службы уже работают на месте инцидента.

Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.

Baza / Telegram
Фото: Baza / Telegram
Baza / Telegram
Фото: Baza / Telegram
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Беспилотник Война России против Украины

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