Возле Москвы обнаружили обломки беспилотника с надписью «Слава Украине» — росСМИ 28 марта, 17:20 Якобы части уничтоженного беспилотника (Фото:via Baza / Telegram)

Во вторник, 28 марта, возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью «Слава Украине», сообщают российские пропагандисты.

По информации Telegram-канала Baza, обломки нашел житель села Свитино когда гулял с собакой. Они находились примерно в 100 метрах от железной дороги. По словам мужчины, обнаружившего беспилотник, у него крыльях было написано «Слава Украине».

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В правоохранительных органах страны-агрессора сообщили, что службы уже работают на месте инцидента.

Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.

Фото: Baza / Telegram

Фото: Baza / Telegram