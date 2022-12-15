В аэропорту Толмачева в РФ загорелся военно-транспортный Ан-12 — видео

15 декабря, 13:43
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Самолет совершил экстренную посадку из-за пожара в одном из двигателей (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Самолет совершил экстренную посадку из-за пожара в одном из двигателей (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

В четверг, 15 декабря, в РФ произошел очередной инцидент с возгоранием самолета.

Как сообщают в местных информресурсах, в аэропорту Толмачева в Новосибирске горел военно-транспортный Ан-12.

«Самолет Ан-12 корпорации Иркут совершил вынужденную посадку в связи с возгоранием одного из четырех двигателей. Самолет следовал по маршруту Иркутск—Москва», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в соцсетях было также опубликовано видео, на котором видно, как сотрудники МЧС пытаются справиться с пламенем, вырывающимся из двигателя Ан-12.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Новосибирск АН-12 Самолеты Пожар

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