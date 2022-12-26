Местные говорят о серии взрывов. В Новосибирске произошел крупный пожар на складе

26 декабря, 15:02
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Крупный пожар в Новосибирске, 26 декабря (Фото:НГС / Telegram)

Крупный пожар в Новосибирске, 26 декабря (Фото:НГС / Telegram)

В понедельник, 26 декабря, в Новосибирске произошел крупный пожар в двухэтажном здании склада. Есть угроза соседним зданиям.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Очевидцы говорят, что сначала якобы были слышны взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя.

В ликвидации пожара участвуют более 70 человек и 20 единиц техники. Площадь пожара уже достигла 2 тысяч квадратных метров.

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Причины возгорания местные власти не называют. Жители жалуются на стойкий запах горящего пластика.

23 декабря в здании главного управления росгвардии в Москве произошел пожар. За несколько часов до этого пожар произошел в гаражных боксах на территории воинской части.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Новосибирск Пожар

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