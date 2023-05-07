В российском Новосибирске на территории авиационного завода нашли беспилотник с камерой — телеграмм-канал

7 мая, 16:47
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Дрон (Фото:Powie / Pixabay)

Дрон (Фото:Powie / Pixabay)

В российском городе Новосибирск на территории авиационного завода имени Чкалова обнаружили беспилотник с камерой. На предприятии производят запчасти для истребителя Су-24.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

По информации канала, квадрокоптер упал на территорию авиационного завода недалеко от въезда.

«На корпусе была закреплена скотчем дополнительная батарея. Во время визуального осмотра взрывных устройств не нашли, дрон отправили на экспертизу. Владельца ищут», — говорится в сообщении.

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Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Беспилотник Су-24 Новосибирск Авиационная промышленность

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