В Белгородской области новые взрывы. В соцсетях сообщают о пожаре на военном объекте — видео

3 января, 15:48
Поделиться:
Местные жители заявляют о детонации боеприпасов (Фото:Скриншот видео t.me/no_oskol)

Местные жители заявляют о детонации боеприпасов (Фото:Скриншот видео t.me/no_oskol)

Во вторник, 3 января, появилась информация о взрывах в Нового Оскола Белгородской области РФ.

Читайте также:
Оккупантам страшно. В Белгородской области роют окопы и строят «засечную черту»

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, как с места происшествия в небо поднимается густой столб черного дыма.

По словам местных жителей, в городе горит «военный объект», на территории которого началась детонация боеприпасов.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1610272337781489667?s=20&t=ZknFxZ-h9_vwpGl9ssV6vg
https://twitter.com/Apocalypto321/status/1610259593036271617

Глава местной администрации Андрей Гриднев утверждает, что речь идет якобы о «возгорание временного сооружения» в результате «неосторожного обращения с огнем».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Белгородская область Пожар Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X