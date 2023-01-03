В Белгородской области новые взрывы. В соцсетях сообщают о пожаре на военном объекте — видео 3 января, 15:48 Местные жители заявляют о детонации боеприпасов (Фото:Скриншот видео t.me/no_oskol)

Во вторник, 3 января, появилась информация о взрывах в Нового Оскола Белгородской области РФ.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, как с места происшествия в небо поднимается густой столб черного дыма.

По словам местных жителей, в городе горит «военный объект», на территории которого началась детонация боеприпасов.



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Глава местной администрации Андрей Гриднев утверждает, что речь идет якобы о «возгорание временного сооружения» в результате «неосторожного обращения с огнем».