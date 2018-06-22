В Новой Зеландии у самолета с пассажирами загорелся двигатель вскоре после взлета

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета (иллюстративное фото)

В Новой Зеландии пассажирский самолет авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт спустя несколько минут после взлета.

Как сообщает New Zeland Herald, у самолета с 71 пассажиром на борту произошли проблемы с двигателем.

Спустя десять минут после взлета у лайнера загорелся двигатель.

Очевидцы рассказали, что видели искры через свои иллюминаторы, также был слышен грохот, пока самолет возвращался в аэропорт.

Представитель Air New Zealand назвала причиной инцидента помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя).

Затем поврежденный двигатель был отключен и самолет приземлился на одном двигателе.

Напомним, 21 июня в индийском городе Мумбаи совершил экстренную посадку самолет Air India из-за утечки в гидравлической системе.