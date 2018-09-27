27 сентября 2018, четверг

В Новой Зеландии морской котик ударил гребца на каяке по лицу осьминогом - видео

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Благодаря этому осьминогу удалось спастись
Скриншот

Благодаря этому осьминогу удалось спастись

Во время заплыва на каяке у побережья Новой Зеландии на одного из гребцов "напал" морской котик, ударив его по лицу осьминогом.

Соответствующее видео "пострадавший" Кайл Малиндер опубликовал у себя в Instagram.

По его словам, инцидент произошел во время охоты котиков, когда одному из них удалось поймать осьминога. Во время сражения с моллюском он неожиданно выскочил из воды и случайно хлестнул гребца щупальцами по лицу.

В результате этого добыча вылетела из пасти животного и ему пришлось продолжить охоту.

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