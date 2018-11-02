В Новой Каледонии в воскресенье пройдет референдум о независимости от Франции

Острова Новой Каледонии проведут референдум о самоопределении в воскресенье, 4 ноября.
Как сообщает RFI, социологические опросы свидетельствуют, что подавляющее большинство жителей собираются проголосовать против независимости.
Новая Каледония – островная заморская территория Франции, столица - город Нумеа, денежная единица - французский тихоокеанский франк. Население составляет около 250 тыс. человек.
Острова были открыты Джеймсом Куком в 1774 году и названы по древнему наименованию родины его предков Шотландии - Каледония. Франция объявила острова Новой Каледонии своим владением в 1853 году.
В 1998 году на остовах уже прошел референдум о независимости, но большинство жителей тогда выступили против отделения от Франции.
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