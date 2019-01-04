В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина, сообщают о погибших
В северной Норвегии в популярном среди лыжников регионе Тромс в результате схождения лавины 2 января, вероятно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает АР.
Отмечается, что у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу".
Среди пропавших лыжников были женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Туристы пропали в среду, 2 января, около 15:00 по Гринвичу.
Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.
Также сообщается, что существует высокий риск схождения новой лавины.