Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Роман Бессмертный
Украина на карте мира-2018
Иван Яковина
Китай уже делает это. О будущем, которое нас ждет
Тарас Шевченко
Каким должен стать 2019 год
Иван Компан
Шут, король и Леди Макбет

В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина, сообщают о погибших

Сегодня, 16:33
49
Цей матеріал також доступний українською

Сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам

В северной Норвегии в популярном среди лыжников регионе Тромс в результате схождения лавины 2 января, вероятно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу".

Среди пропавших лыжников были женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Туристы пропали в среду, 2 января, около 15:00 по Гринвичу.

Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.

Также сообщается, что существует высокий риск схождения новой лавины.

Теги:   Снежная лавина Норвегия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 16:43

article_img
Взрыв дома в Магнитогорске: поисково-спасательная операция завершена

Выбор редакции

Техно/Научпоп

Сегодня, 11:47

article_img
Эффект домино. Как тающие ледники Гренландии ускоряют апокалипсис
Техно/Инновации

Вчера, 20:02

article_img
Бесшумная пуля. Rolls-Royce готовит самый быстрый электросамолет
Мир/Страны

Вчера, 21:04

article_img
Ромни vs Трамп. Сенатор-республиканец раскритиковал президента США и тот сразу же ответил

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться