В Норвегии на горнолыжном курорте сошла лавина, сообщают о погибших Сегодня, 16:33 49 Цей матеріал також доступний українською Сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам

В северной Норвегии в популярном среди лыжников регионе Тромс в результате схождения лавины 2 января, вероятно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу".

Среди пропавших лыжников были женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Туристы пропали в среду, 2 января, около 15:00 по Гринвичу.

Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.

Также сообщается, что существует высокий риск схождения новой лавины.