В Норвегии задержали российского шпиона — Reuters 25 октября, 16:21 Флаг Норвегии (Фото:simonstones / pixabay)

Норвежская полиция в понедельник, 25 октября, задержала подозреваемого российского шпиона в арктическом городе Тромсе, сообщает Reuters.

Мужчина, работавший ученым в Университете Тромсе, выдавал себя за гражданина Бразилии, но полиция считает, что он действительно россиянин.

По словам заместителя председателя Норвежской полицейской службы безопасности Хедвига Мо, мужчина представляет «угрозу основным национальным интересам».

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Он также добавил, что мужчина должен быть выдворен из Норвегии.

За последние несколько недель норвежские правоохранители задержали по меньшей мере семеро россиян за съемку в запрещенных местах и запуск дронов.