В Норвегии задержали бывшего «вагнеровца», который просил о политическом убежище 23 января, 16:16 Андрей Медведев (Фото:Gulagu.Net/Handout via REUTERS)

В Норвегии правоохранители задержали экс-командира наемников из ЧВК Вагнера Андрея Медведева, который незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище.

Об этом сообщает Reuters.

«Он задержан… и мы рассматриваем вопрос о том, добиваться ли решения суда об интернировании», — сказала адвокат по линии полиции Лине Исаксен, отказавшись рассказать дополнительные подробности.

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Медведев пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства.

Основатель правозащитного фонда Гулагу.нет Владимир Осечкин заявил, что процедура получения убежища уже запущена.

Ранее правозащитный проект Гулагу.нет сообщал, что Медведев после участия в полномасштабной войне против Украины попросил политическое убежище в Норвегии и готов свидетельствовать против хозяина ЧВК Евгения Пригожина.

По данным проекта, Медведев — командир Евгения Нужина и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК — сбежал из России 12 января. Его разместили в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло.