В Норвегии убили беженку из Украины
Полиция Норвегии расследует убийство украинки (Фото:Майк Броклбанк/www.flickr.com)
В Норвегии убили 30-летнюю украинскую беженку, правоохранители подозревают ее сожителя.
Об этом сообщило издание Nettavisen.
Женщину нашли во вторник, 4 июля, в отеле Magic Hotel Solheimsviken, в котором живут беженцы из Украины.
Правоохранители не разглашают информацию об орудии убийства и о том, как была убита женщина. У нее остался ребенок, который находился с ней в отеле, но полиция не выяснила, был ли он рядом с матерью в момент совершения преступления.
Женщину обнаружили сотрудники отеля в одном из номеров. Ее доставили в больницу, где она скончалась через 90 минут от полученных ранений.
Основным подозреваемым правоохранительные органы считают сожителя убитой и отца ее ребенка, 30-летнего гражданина Азербайджана. Полицейские задержали и допросили его, однако он не признает вину. Сейчас мужчина в следственном изоляторе.