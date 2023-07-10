В Норвегии убили беженку из Украины 10 июля, 09:46 Полиция Норвегии расследует убийство украинки (Фото:Майк Броклбанк/www.flickr.com)

В Норвегии убили 30-летнюю украинскую беженку, правоохранители подозревают ее сожителя.

Об этом сообщило издание Nettavisen.

Женщину нашли во вторник, 4 июля, в отеле Magic Hotel Solheimsviken, в котором живут беженцы из Украины.

Правоохранители не разглашают информацию об орудии убийства и о том, как была убита женщина. У нее остался ребенок, который находился с ней в отеле, но полиция не выяснила, был ли он рядом с матерью в момент совершения преступления.

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Женщину обнаружили сотрудники отеля в одном из номеров. Ее доставили в больницу, где она скончалась через 90 минут от полученных ранений.

Основным подозреваемым правоохранительные органы считают сожителя убитой и отца ее ребенка, 30-летнего гражданина Азербайджана. Полицейские задержали и допросили его, однако он не признает вину. Сейчас мужчина в следственном изоляторе.