Писал ей о поддержке Путина. Норвежский судья заявил, что его отравила жена-украинка 16 декабря, 02:06 Норвежский судья писал жене сообщения, в которых поддерживал российскую агрессию против Украины (Фото:terimakasih0/pixabay.com)

Старший судья Верховного суда Норвегии, 67-летний Йенс Эдвин Скогхой заявил, что его отравила жена, 41-летняя Наталья из Украины. Он отметил, что якобы накануне писал СМС, в которых выразил поддержку войне РФ в Украине.

Об этом сообщает Dagbladet.



В начале декабря Скогхой рассказал нескольким норвежским СМИ, что был госпитализирован в октябре с симптомами отравления. Анализ крови выявил следы обезболивающего, которое он, как утверждает, не употреблял с 2001 года.

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По словам судьи, единственным объяснением является то, что его умышленно отравили — и это, утверждает он, была его жена, с которой он познакомился на сайте знакомств в 2018 году. После того, как Скогхой сказал жене об этом, она вроде бы убежала и перестала выходить на связь.

Но сама Наталья в комментарии Dagbladet отрицает обвинения Скогхоя и утверждает, что у того были свои мотивы предоставить огласку его случаю с якобы отравлением.

Издание пишет, что с октября норвежский судья писал жене сообщения, в которых поддерживал российскую агрессию против Украины. В частности, такие сообщения Скогхой направил 17 ноября с перерывом в несколько часов:

«Думаю, что Путин на пути к цели. Раньше он хотел денацифицировать Украину. Теперь он говорит, что цель – десатанизировать Украину. При этом он прав, но работы много»; «Люди из Украины – из ада!»; «Надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина исчезнет с карты!!!».

Скогхой подтвердил, что действительно посылал эти сообщения, но утверждает, что делал это в состоянии «отчаянной злобы», когда в его организме все еще был яд.

«Конечно, сообщения не отражают моего отношения к украинцам. Они написаны нездоровым мужчиной, который был не в себе», — заявил он, добавив, что только сейчас полностью восстановился после того, как попал в больницу.

Дело о якобы отравлении Скогхоя расследует полиция Норвегия. В ней судья потерпевший, и были ли предъявлены обвинения в отношении кого-то, правоохранители подтвердить отказались.

Наталья Скогхой заявила Dagbladet, что сама готовится подать в суд на мужчину, чтобы он «ответил за ложную информацию, которую рассказал СМИ».

Как отмечает издание, Скогхой является заместителем председателя Верховного суда Норвегии.