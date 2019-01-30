В Норвегии россиянина, напавшего с ножом на женщину, поместили в психиатрическую больницу
Россиянина, напавшего с ножом на женщину в одном из супермаркетов Осло, поместили в психиатрическую больницу, заявил его адвокат Ула Лунде.
Об этом пишет AP.
Норвежская спецслужба PST расследует происшествие как нападение, связанное с террором, ведь мужчина заявлял, что он задумал убить несколько человек в Норвегии и других странах Европы.
Подозреваемый, которому суд назначил месячный арест, позже заявил, что он не является экстремистом.
По мнению правоохранителей, потерпевшую, молодую женщину, злоумышленник выбрал наугад.
Мужчина прибыл из России в Норвегию через Швецию.
По статье 131 Уголовного кодекса Норвегии об осуществлении теракта злоумышленнику грозит до 21 года тюремного заключения.
Ранее, в Норвегии задержали россиянина по подозрению в теракте.
Нападение произошло 17 января в одном из супермаркетов в центре Осло. Вооруженный ножом мужчина напал на женщину в очереди на кассе. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.