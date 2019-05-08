В Норвегии кит вернул владельцу смартфон, который тот уронил в воду - видео
В Сети
опубликовали видео из Норвегии, на котором белый кит возвращает владельцу
смартфон, который тот ненароком уронил в воду.
На нем видно, как
дружелюбная белуха поднимается из глубины, держа в зубах утопленный гаджет, и
отдает его находившимся на пирсе людям.
При этом, как
говорится в описании к видео, речь идет о том самом ките, которого ранее
обнаружили норвежские рыбаки с установленной на спине камерой GoPro с
маркировкой Equipment St. Petersburg (имущество Санкт-Петербурга).
По мнению местных
специалистов, ее на белуху нацепили военнослужащие ВМФ РФ, в связи с чем
животное в шутку назвали "российским шпионом".