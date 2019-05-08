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В Норвегии кит вернул владельцу смартфон, который тот уронил в воду - видео

Вчера, 10:40
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В Норвегии кит вернул владельцу смартфон, который тот уронил в воду - видео - фото

Скриншот с видео john 119w/YouTube

В Норвегии эту белуху называют "российским шпионом"

В Сети опубликовали видео из Норвегии, на котором белый кит возвращает владельцу смартфон, который тот ненароком уронил в воду.

На нем видно, как дружелюбная белуха поднимается из глубины, держа в зубах утопленный гаджет, и отдает его находившимся на пирсе людям.

При этом, как говорится в описании к видео, речь идет о том самом ките, которого ранее обнаружили норвежские рыбаки с установленной на спине камерой GoPro с маркировкой Equipment St. Petersburg (имущество Санкт-Петербурга).

По мнению местных специалистов, ее на белуху нацепили военнослужащие ВМФ РФ, в связи с чем животное в шутку назвали "российским шпионом".

Теги:   Видео Норвегия Смартфон Кит

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