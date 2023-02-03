В Норвегии допрашивают бывшего командира ЧВК Вагнера, к нему прилетел российский правозащитник

3 февраля, 23:55
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Андрей Медведев (Фото:Gulagu.Net/Handout via REUTERS)

Андрей Медведев (Фото:Gulagu.Net/Handout via REUTERS)

В Норвегии провели несколько допросов бывшего командира одного из отделов ЧВК Вагнера Андрея Медведева, который сбежал в эту страну и просил там убежища. Из Франции к нему прилетел российский правозащитник Владимир Осечкин.

Об этом сообщает норвежская общественная телерадиокомпания NRK.

В Национальной службе уголовных расследований (известной как Kripos) заявили, что хотят продолжить допрос россиянина. Пока он имеет статус свидетеля, поэтому не обязан давать объяснения полиции. Однако сам Медведев заявил, что хочет дать дополнительные показания.

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Кроме того, в Kripos отметили, что у Медведева при себе были цифровые материалы, которые он передал правоохранителям. Больше деталей они раскрыть отказались.

NRK пишет, что в пятницу, 3 февраля, Медведев должен был встретиться с российским правозащитником Владимиром Осечкиным. Медведев назвал его «своим другом». Осечкин руководит антикоррупционным сайтом Gulagu.net и живет во Франции с 2015 года. Французские власти предоставляют ему круглосуточную охрану.

Медведев после участия в полномасштабной войне против Украины попросил политическое убежище в Норвегии и готов свидетельствовать против хозяина ЧВК Евгения Пригожина.

По данным проекта Гулагу.нет, Медведев — командир Евгения Нужина и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК — сбежал из России 12 января. Его разместили в центре для нарушителей миграционного законодательства в Осло.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Норвегия Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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