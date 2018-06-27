В Нью-Йорке спецназ эвакуировал самолет из-за сигнала о захвате

Пилот по ошибке отправил диспетчерам сигнал о захвате самолета

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке полицейский спецназ эвакуировал самолет авиакомпании JetBlue, который выполнял рейс в Лос-Анджелес.

Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации, причиной эвакуации стал ложный сигнал о захвате воздушного судна, сообщает CNN.

При подготовке самолета к взлету пилот обнаружил неисправность прибора радиосвязи. Он попытался сообщить об этом диспетчерам аэропорта, однако ошибся при наборе кода и отправил сигнал о захвате самолета.

Сразу после этого полицейские и бойцы спецназа окружили самолет, а затем поднялись на борт.

Самолет был эвакуирован и полностью проверен. При этом пассажиров пересадили в другой авиалайнер.

Напомним, 26 июня в международном аэропорту Кимпхо недалеко от Сеула столкнулись два пассажирских самолета.