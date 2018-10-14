В Нью-Йорке на аукционе продали бутылку вина по рекордной стоимости

В 1945 году было изготовлено всего 600 бутылок Romanée-Conti, после этого старые виноградные лозы были выкорчеваны

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's бутылку французского вина Romanée Conti 1945 года продали за 558 тысяч долларов.

Об этом сообщил сам аукционный дом в своем Twitter.

С молотка пустили две бутылки Romanée Conti 1945 из личного подвала коллекционера Роберта Друхина. Одну из них продали за 558 000, а вторую за 496 000 долларов. Таким образом был побит мировой рекорд стоимости за одну бутылку вина.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg — Sotheby's (@Sothebys) 13 октября 2018 г.

Вино Romanée Conti изготавливается из винограда сорта пино нуар, который произрастает во французском регионе Бургундия. В 1945 году было изготовлено всего 600 бутылок Romanée-Conti, после этого старые виноградные лозы были выкорчеваны.

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На аукционе Sotheby's также пустили с молотка бутылку шотландского виски The Macallan 1926 года. Неизвестный покупатель заплатил за него 843 200 долларов. Это самая высокая цена, которую когда либо платили за бутылку спиртного.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** Moments after our sale of DRC wines from Robert Drouhin's cellar, The Macallan 1926 sold for $843,200 – the highest price in Sotheby's history for a single spirit & the top auction price for any spirit sold in North America. #SothebysWine pic.twitter.com/2zW9fLYFD4 — Sotheby's (@Sothebys) 13 октября 2018 г.

The Macallan 1926 года разлили в бутылки в 1986 году, до этого виски 60 лет находилось в бочке. Было произведено всего 40 бутылок этого напитка.