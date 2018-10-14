14 октября 2018, воскресенье

В Нью-Йорке на аукционе продали бутылку вина по рекордной стоимости

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В 1945 году было изготовлено всего 600 бутылок Romanée-Conti, после этого старые виноградные лозы были выкорчеваны
Фото: pixabay

В 1945 году было изготовлено всего 600 бутылок Romanée-Conti, после этого старые виноградные лозы были выкорчеваны

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's бутылку французского вина Romanée Conti 1945 года продали за 558 тысяч долларов.

Об этом сообщил сам аукционный дом в своем Twitter.

С молотка пустили две бутылки Romanée Conti 1945 из личного подвала коллекционера Роберта Друхина. Одну из них продали за 558 000, а вторую за 496 000 долларов. Таким образом был побит мировой рекорд стоимости за одну бутылку вина.

Вино Romanée Conti изготавливается из винограда сорта пино нуар, который произрастает во французском регионе Бургундия. В 1945 году было изготовлено всего 600 бутылок Romanée-Conti, после этого старые виноградные лозы были выкорчеваны.

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На аукционе Sotheby's также пустили с молотка бутылку шотландского виски The Macallan 1926 года. Неизвестный покупатель заплатил за него 843 200 долларов. Это самая высокая цена, которую когда либо платили за бутылку спиртного. 

The Macallan 1926 года разлили в бутылки в 1986 году, до этого виски 60 лет находилось в бочке. Было произведено всего 40 бутылок этого напитка. 

 

 

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