В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN из-за подозрительной посылки

В среду утром, 24 октября, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Глава CNN Джефф Цукер сообщил, что подозрительный пакет был обнаружен в почтовом отделении офиса.
Here’s the note Jeff Zucker sent to all CNN employees pic.twitter.com/luAVbf4lBL— Oliver Darcy (@oliverdarcy) 24 октября 2018 г.
Репортер CNN Оливер Дарси добавил, что весь персонал эвакуирован и находится в безопасности. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
For everyone asking, we are evacuated and safe. Never seen anything like that. Emergency vehicles are outside on the scene. We are following evacuation protocol.— Oliver Darcy (@oliverdarcy) 24 октября 2018 г.
Департамент полиции Нью-Йорка оцепил территорию и просит граждан избегать района вокруг площади Коламбус-серкл, где расположен Тайм-Уорнер-Центр.
Сообщение об эвакуации крупного офисного центра поступило после того, как в Белый дом, офис бывшего президента Барака Обамы и дом бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон прислали самодельные бомбы.
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