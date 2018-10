В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN из-за подозрительной посылки

В среду утром, 24 октября, из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Глава CNN Джефф Цукер сообщил, что подозрительный пакет был обнаружен в почтовом отделении офиса.

Репортер CNN Оливер Дарси добавил, что весь персонал эвакуирован и находится в безопасности. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

For everyone asking, we are evacuated and safe. Never seen anything like that. Emergency vehicles are outside on the scene. We are following evacuation protocol.