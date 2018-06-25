В Нигерии в результате столкновений скотоводов и фермеров погибли 86 человек

В центральной части Нигерии в штате Плато в результате столкновений скотоводов и фермеров погибли 86 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.
Также в результате произошедшего было уничтожено более 50 домов.
Президент страны Мухаммаду Бухари призвал местных жителей соблюдать спокойствие. Он также заявил, что власти приложат все усилия для поиска виновных.
Отмечается, что военные и полиция "пытаются остановить кровопролитие".
Как отмечается, для предотвращения дальнейших конфликтов в регионе ввели комендантский час.
Столкновения скотоводов и фермеров в Нигерии происходят регулярно из-за права пользования землёй и источниками воды.
Напомним, двое смертников взорвали себя в Нигерии, более 30 погибших
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