25 июня 2018, понедельник

В Нигерии в результате столкновений скотоводов и фермеров погибли 86 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Для предотвращения дальнейших конфликтов в регионе ввели комендантский час
Фото: The_Jonathanian via Twitter

Для предотвращения дальнейших конфликтов в регионе ввели комендантский час

В центральной части Нигерии в штате Плато в результате столкновений скотоводов и фермеров погибли 86 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

Также в результате произошедшего было уничтожено более 50 домов.

Президент страны Мухаммаду Бухари призвал местных жителей соблюдать спокойствие. Он также заявил, что власти приложат все усилия для поиска виновных.

Отмечается, что военные и полиция "пытаются остановить кровопролитие".

Как отмечается, для предотвращения дальнейших конфликтов в регионе ввели комендантский час.

Столкновения скотоводов и фермеров в Нигерии происходят регулярно из-за права пользования землёй и источниками воды.

Напомним, двое смертников взорвали себя в Нигерии, более 30 погибших

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове