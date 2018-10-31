В Нигерии силовики убили больше 40 человек во время акции протеста - СМИ

Во время акций протеста в столице Нигерии Абудже силы безопасности убили 42 сторонников заключенного в тюрьму лидера шиитского Исламского движения Нигерии Ибрагима Закзаки, сообщили в нигерийском шиитском движении.

Как передает Reuters, силовики 29 и 30 октября применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время разгона протестных маршей, организованных Исламским движением Нигерии в поддержку Ибрагима Закзаки, находящегося в тюрьме с 2015 года.

По словам официального представителя шиитского движения Ибрагима Музы, семь человек скончались от полученных травм во вторник и 35 человек были убиты в понедельник.

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В понедельник армия открыла огонь по демонстрантам на окраине Абуджи. Во вторник полиция расстреляла демонстрантов в центре города.

Власти Нигерии не прокомментировали информацию о погибших демонстрантах.