В Нигерии силовики убили больше 40 человек во время акции протеста - СМИ

Во время акций протеста в столице Нигерии Абудже силы безопасности убили 42 сторонников заключенного в тюрьму лидера шиитского Исламского движения Нигерии Ибрагима Закзаки, сообщили в нигерийском шиитском движении.
Как передает Reuters, силовики 29 и 30 октября применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ во время разгона протестных маршей, организованных Исламским движением Нигерии в поддержку Ибрагима Закзаки, находящегося в тюрьме с 2015 года.
По словам официального представителя шиитского движения Ибрагима Музы, семь человек скончались от полученных травм во вторник и 35 человек были убиты в понедельник.
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В понедельник армия открыла огонь по демонстрантам на окраине Абуджи. Во вторник полиция расстреляла демонстрантов в центре города.
Власти Нигерии не прокомментировали информацию о погибших демонстрантах.
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