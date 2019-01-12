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В Нигерии от взрыва бензовоза погибли более 20 человек

Сегодня, 22:04
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Подозревают, что водитель превысил скорость и бензовоз перевернулся

На юге Нигерии взорвался бензовоз, в результате чего погибло более 20 человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

По предварительным данным, бензовоз не вписался в поворот и перевернулся. К нему сбежались люди, чтобы собрать топливо, которое выливалось. Из-за вспышки искры топливо загорелось и произошел взрыв.

По словам очевидца, в результате взрыва погибли более 20 человек. Водитель получил легкие ранения.

Командующий Федерального корпуса по безопасности дорожного движения подтвердил инцидент, заявив, что машина упала на обочину дороги. "Мы подозреваем, что инцидент произошел из-за нарушения водителем скоростного режима. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность на месте происшествия", - заявил он.

Теги:   Нигерия Авария

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