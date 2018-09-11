11 сентября 2018, вторник

В Нигерии при взрыве бензовоза погибли 35 человек, еще более сотни ранены

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Авария произошла на автозаправочной станции
Фото: CoreTV News ‏via Twitter

Авария произошла на автозаправочной станции

В штате Насарава в центральной части Нигерии на автозаправочной станции взорвался бензовоз: погибли 35 человек, еще сотни пострадали, передает Reuters.

Согласно сообщению, авария произошла на автозаправочной станции вдоль дороги Лафия-Макурди, соединяющей столицу Абуджи с северной и южной Нигерией.

И.о. директора местной службы спасения Усман Ахмед сообщил, что среди погибших много тех, кто пришел на место аварии, чтобы посмотреть, что случилось.

"Мы подтвердили 35 погибших и более ста раненых. Большинство из тех, кто умер, бросились в место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит", - цитирует агентство Ахмеда.

Причины взрыва выясняются.

 

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